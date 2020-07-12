"Лестер" нацелился на форварда "Реала"

"Лестер" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает Sportsmail.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Реал" собирается расстаться с сербом, который не сумел адаптироваться в клубе.

В нынешнем сезоне 22-летний Йович провел за "Реал" 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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