"Лестер" нацелился на Лаллану

"Лестер" вступил в переговоры с хавбеком "Ливерпуля" Адамом Лалланой, передает Sky Sports.

По данным источника, агенты "лис" связались с игроком и его представителями, чтобы обговорить детали контракта.

Соглашение 31-летнего игрока с "Ливерпулем" рассчитано до лета 2020 года.

Отметим, что главным тренером "Лестера" является Брендан Роджерс, при котором Лаллана перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" летом 2014 года.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 19 матчах, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

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