"Лестер" нацелился на нападающего "Реала"

Теги лестер ситиреал мадридлука йовичтрансферы

"Лестер" нацелился на нападающего "Реала"

"Лестер" проявляет интерес к сербскому нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, английский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В настоящее время клубы ведут переговоры об аренде форварда до лета 2022 года с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 22-летний Йович провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. 

Стоит отметить, что около года назад "Реал" купил форварда у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" раскрыл имя игрока, заразившегося коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Основной игрок "Баварии" заразился коронавирусом

Основной игрок "Баварии" заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов