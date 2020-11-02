"Лестер" нацелился на нападающего "Реала"

"Лестер" проявляет интерес к сербскому нападающему мадридского "Реала" Луке Йовичу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, английский клуб может арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. В настоящее время клубы ведут переговоры об аренде форварда до лета 2022 года с правом последующего выкупа.

В нынешнем сезоне 22-летний Йович провел за "Реал" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Стоит отметить, что около года назад "Реал" купил форварда у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро.

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