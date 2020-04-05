"Лестер" нацелился на "нового Канте"

"Лестер" проявляет интерес к полузащитнику "Анжера" Батисте Сантамарии, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб намерен летом намерен приобрести футболиста, которого называют "новым Нголо Канте". Сантамария является одним из приоритетных вариантов усиления состава для "лис", которые в следующем сезоне могут сыграть в Лиге Чемпионов.

В нынешнем сезоне 25-летний Сантамария провел за "Анжер" 30 поединков во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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