"Лестер" нацелился на перспективного француза

Полузащитник "Бреста" Ибраима Диалло стал трансферной целью "Лестера".

Как сообщает Football Espana, "лисы" поборются за 20-летнего француза с "Севильей".

Перспективный хавбек может сменить клубную прописку уже в январе.

В текущем сезоне Диалло сыграл за "Брест" 16 матчей, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость воспитанника "Монако" оценивается в 3,5 миллиона евро.

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