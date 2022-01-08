"Лестер" надолго потерял Варди

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"Лестер" надолго потерял Варди

Фото инстаграм Джейми Варди

Нападающий "Лестера" Джейми Варди выбыл из строя на длительный срок, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 34-летний футболист пропустит около двух месяцев из-за повреждения задней поверхности бедра.

Травма английского форварда оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально, однако операция ему не потребуется.

В текущем сезоне Варди сыграл за "Лестер" 22 матча, забил 11 голов и сделал 1 ассист.

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