"Лестер" намерен переманить хавбека "Ювентуса"

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"Лестер" намерен переманить хавбека "Ювентуса"

Фото: инстаграм Федерико Бернардески/Автор неизвестен

"Лестер" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Федерико Бернардески, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда он станет свободным агентом. Таким образом, итальянец может достаться "Лестеру" бесплатно.

Впрочем, "Ювентус" может сохранить игрока. Итальянский клуб готовит для него новый контракт, но с понижением зарплаты.

В нынешнем сезоне 27-летний Бернардески провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

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