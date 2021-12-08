"Лестер" намерен переманить хавбека "Ювентуса"
Фото: инстаграм Федерико Бернардески/Автор неизвестен
"Лестер" проявляет интерес к полузащитнику "Ювентуса" Федерико Бернардески, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда он станет свободным агентом. Таким образом, итальянец может достаться "Лестеру" бесплатно.
Впрочем, "Ювентус" может сохранить игрока. Итальянский клуб готовит для него новый контракт, но с понижением зарплаты.
В нынешнем сезоне 27-летний Бернардески провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18