"Лестер" намерен переманить тренера "Селтика"
"Лестер" приступил к поиску кандидатов на замену уволенному Клоду Пюэлю.
Как сообщает The Guardian, основным претендентом на пост считается наставник "Селтика" Брендан Роджерс. "Лисы" хотят чтобы тренер сейчас возглавил команду, однако если он попросит, то они готовы подождать до лета. Шотландский клуб готов отпустить ирландца за 7 миллионов евро.
Отметим, что у Роджерса есть опыт работы в АПЛ. В свое время он тренировал "Рединг", "Уотфорд", "Суонси" и "Ливерпуль". Мерсисайдцы под его руководством становились серебряными призерами АПЛ.
"Селтик" после 26 туров возглавляет шотландский чемпионат опережая "Рейнджерс" на 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|40
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|10
|Борнмут
|27
|34
|11
|Эвертон
|27
|33
|12
|Лестер Сити
|27
|32
|13
|Кристал Пэлас
|27
|30
|14
|Бернли
|27
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|17
|Кардифф Сити
|27
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|27
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|27
|11