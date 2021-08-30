"Лестер" намерен подписать вингера "Челси"

Теги лестер ситичелсикаллум хадсон-одои

"Лестер" намерен подписать вингера "Челси"Фото: инстаграм Одои/Автор неизвестен

На вингера лондонского "Челси" Каллума Хадсона-Одои появился еще один претендент.

По информации Football.London, "синие" получили предложение о трансфере футболиста от "Лестера". "Лисы" сейчас активно ищут игрока на фланг атаки. Сумма. которую готов заплатить "Лестер" не сообщается.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои может стать игроком "Боруссии" Дортмунд на правах аренды.

В прошлом сезоне англичанин сыграл в 23 матчах АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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