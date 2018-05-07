"Лестер" намерен сменить главного тренера

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"Лестер" намерен сменить главного тренера

"Лестер" по окончании нынешнего сезона намерен сменить главного тренера, сообщает The Times.

По сведениям издания, руководство "лис" планирует расторгнуть контракт с действующим наставником Клодом Пюэлем, который не убедил в своей состоятельности ни боссов клуба, ни болельщиков команды.

Главным претендентом на пост главного тренера "Лестера" считается рулевой "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер.

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