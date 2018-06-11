"Лестер" нашел замену Пюэлю

Руководство "Лестера" ведет активный поиск замены главному тренеру команды Клоду Пюэлю.

Главным кандидатом на должность является Брендан Роджерс, в настоящий момент возглавляющий "Селтик".

Пюэль работает с английской командой с октября прошлого года. В прошлом сезоне команда расположились на 9-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Напомним, Пьянич попросил своих агентов выйти на контакт с "Барселоной". | soccernews.ru