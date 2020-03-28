"Лестер" нашел замену Варди
"Лестер" начал искать замену форварду Джейми Варди, который летом может покинуть клуб.
Как сообщает Le Quotidien Du Foot, "лисы" рассматривают кандидатуру форварда "Метца" Хабиба Диалло, которым также интересуются "Кристал Пэлас" и "Челси".
Отметим, что трансферная стоимость 24-летнего сенегальца оценивается в 15 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Диалло 12 голов и три ассиста в 27 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18