"Лестер" нашел замену Варди в Чемпионшипе

"Лестер" проявляет интерес к нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "лисы" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В "Лестере" Тоуни может стать преемником 34-летнего форварда Джейми Варди.

В нынешнем сезоне 34-летний Тоуни провел за "Брентфорд" 34 матча во всех турнирах, забил 24 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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