"Лестер" назвал цену на Махреза

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"Лестер" назвал цену на Махреза

"Лестер" назвал "Манчестер Сити" сумму, за которую готов отпустить хавбека Рияда Махреза.

Как сообщает Daily Star, "лисы" хотят получить за игрока 80 миллионов евро, однако "Сити" предлагает 68 миллионов.

Ранее сообщалось, что Махрез, узнав об интересе "горожан", попросил "Лестер" отпустить его.

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