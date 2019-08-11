"Лестер" назвал "Челси" цену на Чилуэлла
"Челси" хочет купить защитника "Лестера" Бена Чилуэлла, сообщает The Sun.
По сведениям издания, лондонский клуб надеется приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, для этого "аристократам" нужно добиться снятия трансферного бана.
"Лестер", который недавно продал в "Манчестер Юнайтед" защитника Харри Магуайра за 87 миллионов евро, оценивает Чилуэлла в 75 миллионов евро. Также им интересуются "Манчестер Сити", "Барселона" и "Атлетико".
22-летний Чилуэлл выступает за "Лестер" с 2015 года. Всего он провел за клуб 90 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Контракт защитника с "Лестером" рассчитан до 2024 года.
Не пропустите: Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи"
-
Лучший ученик Марадоны! Рассказываем историю Джанфранко Дзолы - самого яркого футболиста в истории "Челси"
-
Главные новости дня: 10 августа
-
Тренер "Динамо" Хохлов заявил, что команда нуждается в доукомплектовании. Клуб уже подписал 10 новичков
-
"Реал" может отложить покупку ван де Бека
Лента новостей
-
"Вердер" объявил о переходе защитника дортмундской "Боруссии"
-
ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром
-
1
"Лестер" назвал "Челси" цену на Чилуэлла
-
1
"Барселона" не расстанется с Коутиньо этим летом
-
"Монако" нашел замену Фалькао в Примере
-
1
Игрок ЦСКА сравнил Фернандеса с Месси
-
Погба и Сульшер провели важный разговор перед началом сезона
-
Ван де Бек высказался о возможном переходе в "Реал"
-
1
"Реал" запретил Зидану общаться с журналистами
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Порту" - "Краснодар"
-
Юный фанат получил травму лица, пытаясь получить автограф Салаха
-
"Рома" близка к трансферу игрока "Ювентуса"
-
1
Гризманн высказался о своем первом голе за "Барселону"
-
1
Анчелотти раскритиковал судейство в матче с "Барселоной"
-
1
ПСЖ до сих пор не получил ни одного предложения по Неймару
-
Бекхэм определил список кандидатов на пост главного тренера своего клуба
-
Арестованы двое подозреваемых в угрозах Озилу
-
В колонии рассказали, какую характеристику дадут Кокорину и Мамаеву
-
Игрок "Барселоны" высказался о возможном переходе Неймара в "Реал"
-
2
Икарди не может договориться с женой по своему новому клубу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16