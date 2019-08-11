"Лестер" назвал "Челси" цену на Чилуэлла

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"Лестер" назвал "Челси" цену на Чилуэлла

"Челси" хочет купить защитника "Лестера" Бена Чилуэлла, сообщает The Sun.

По сведениям издания, лондонский клуб надеется приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, для этого "аристократам" нужно добиться снятия трансферного бана.

"Лестер", который недавно продал в "Манчестер Юнайтед" защитника Харри Магуайра за 87 миллионов евро, оценивает Чилуэлла в 75 миллионов евро. Также им интересуются "Манчестер Сити", "Барселона" и "Атлетико".

22-летний Чилуэлл выступает за "Лестер" с 2015 года. Всего он провел за клуб 90 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач. Контракт защитника с "Лестером" рассчитан до 2024 года.

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