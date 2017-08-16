"Лестер" назвал стоимость Дринкуотера для "Челси"

"Лестер" назвал стоимость своего полузащитника Дэниела Дринкуотера, в услугах которого заинтересован лондонский "Челси".

Как информирует The Sun, за своего 27-летнего хавбека "лисы" намерены получить не менее 45-ти миллионов евро. Однако данная сумма не устраивает чемпионов Англии, которые готовятся сделать новое предложение по футболисту в размере 27,5 миллионов евро.

Напомним, "Лестер" готов продать Махреза в "Рому". | soccernews.ru