"Лестер" не получал официальных предложений по Махрезу

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"Лестер" не получал официальных предложений по Махрезу

Вице-президент "Лестера" Вишай Шривадданапрабха прокомментировал ситуацию с алжирским полузащитником Риядом Махрезом.

"Конкретных предложений по Махрезу на данный момент нет. Он всё ещё является игроком "Лестера". Я не устанавливаю ценник на Махреза, потому что мы не хотим его продавать. Журналисты могут утверждать всё что угодно. Я не говорил, что он стоит 40, 50 или 100 миллионов фунтов, потому что я не знаю, какова его цена" - цитирует функционера Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Рома" пытается купить Махреза, однако пока не может договориться с "Лестером" о сумме трансфера.

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