"Лестер" не сумел обыграть "Саутгемптон"

Перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Саутгемптоном" завершился вничью. После этого поединка "Лестер" по-прежнему занимает восьмую позицию, а "Саутгемптон" остался в зоне вылета на 18-м месте.

"Лестер" – "Саутгемптон" - 0:0

"Лестер": Хэймер, Драгович, Магуайр, Чилуэлл, Адриен Силва (Барнс, 90), Грэй (Чоудури, 90), Ндиди, Олбрайтон, Марез, Варди, Ихеаначо (Диабате, 76).

"Саутгемптон": Маккарти, Йосида, Худт, Бертран, Беднарек, Уорд-Проуз (Дэвис, 58), Ромеу, Тадич, Хейбьерг (Редмонд, 88), Соареш, Лонг (Остин, 73).

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