"Лестер" не сумел оформить трансфер Адриена Силвы, задержав документы на 14 секунд

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"Лестер" не сумел оформить трансфер Адриена Силвы, задержав документы на 14 секунд

Стали известны подробности сорвавшегося перехода полузащитника "Спортинга" Адриена Силвы в "Лестер", сообщает Bleacher Report.

По сведениям издания, английский клуб не успел зарегистрировать переход футболиста до закрытия трансферного окна, опоздав с подачей документов на 14 секунд. "Лисы" пытались все-таки оформить трансфер игрока и просили продлить регистрацию на несколько часов, но получили отказ от ФИФА.

Пока неизвестно, что будет с 28-летним Силвой, вернется ли он в "Спортинг" или же будет тренироваться в "Лестере", не имея возможности выходить на поле.

Не пропустите: Переход Андре Силвы в "Лестер" признан недействительным. | http://soccernews.ru

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