"Лестер" обескуражил "Манчестер Юнайтед" ценой на Магуайра

"Лестер" обескуражил "Манчестер Юнайтед" ценой на своего ведущего защитника Харри Магуайра, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, "лисы" сообщили "красным дьяволам", что будут готовы отпустить 25-летнего бека на "Олд Траффорд", если "красные дьяволы" заплатят за него 85 миллионов евро, что сделало бы его самым дорогим игроком линии обороны в истории футбола.

Напомним, Моуринью оценил Магуайра в 67 миллионов евро. | soccernews.ru