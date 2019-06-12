"Лестер" объявил "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" цену на Магуайра

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"Лестер" объявил "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" цену на Магуайра
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к защитнику "Лестера" Харри Магуайру, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "Лестер" оценивает футболиста в 90 миллионов евро. Оба манчестерских клуба не готовы платить такую сумму и надеются на снижение цены.

Напомним, что "МЮ" хотел купить игрока еще прошлым летом, но тогда отказался платить за него требуемые 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Магуайр провел за "Лестер" 32 матча во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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