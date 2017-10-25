"Лестер" объявил о назначении Пюэля

Новым главным тренером "Лестера" назначен Клод Пюэль, сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб подписал контракт с французским специалистом до лета 2020 года. На этом посту Пюэль сменил отправленного в отставку Крэйга Шекспира.

После 9 туров "Лестер" занимает 14 место в Премьер-лиге.

56-летний Пюэль ранее тренировал "Монако", "Лилль", "Лион", "Ниццу" и "Саутгемптон". Чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции.

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