"Лестер" объявил о переходе игрока сборной Бельгии

Бельгийский полузащитник "Монако" Юри Тилеманс перешел в "Лестер", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста, который принимал участие в Чемпионате Мира-2018, до конца сезона.

21-летний Тилеманс выступал за "Монако" с 2017 года, провел за клуб 65 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевых паса. Ранее играл за "Андерлехт". За сборную Бельгии сыграл 14 матчей.

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