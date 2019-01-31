"Лестер" объявил о переходе игрока сборной Бельгии

Теги монаколестер ситиюри тилеманстрансферы

"Лестер" объявил о переходе игрока сборной Бельгии

Бельгийский полузащитник "Монако" Юри Тилеманс перешел в "Лестер", сообщает официальный сайт клуба.

Английский клуб арендовал футболиста, который принимал участие в Чемпионате Мира-2018, до конца сезона.

21-летний Тилеманс выступал за "Монако" с 2017 года, провел за клуб 65 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевых паса. Ранее играл за "Андерлехт". За сборную Бельгии сыграл 14 матчей.

Не пропустите: "Монако" арендовал игрока "Тоттенхэма" Нкуду до конца сезона. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дубль Бензема принес "Реалу" путевку в полуфинал Кубка Короля

Дубль Бензема принес "Реалу" путевку в полуфинал Кубка Короля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов