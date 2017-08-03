"Лестер" объявил о переходе Ихеаначо

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"Лестер" объявил о переходе Ихеаначо

Нигерийский нападающий "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо перешел в "Лестер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 28 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с "лисами" контракт до лета 2022 года.

20-летний Ихеаначо выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года, провел за клуб 64 матча и забил 21 гол. За сборную Нигерии сыграл 10 матчей и забил 6 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро. Обладатель Кубка английской Лиги.

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