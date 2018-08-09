"Лестер" объявил о переходе перспективного хорвата

Защитник загребского "Динамо" Филип Бенкович перешел в "Лестер", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года.

21-летний Бенкович выступал за "Динамо" с 2015 года, провел за клуб 88 матчей и забил 6 голов. Сыграл 1 матч за молодежную сборную Хорватии. Двукратный чемпион Хорватии, трехкратный обладатель Кубка Хорватии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.

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