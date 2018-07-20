"Лестер" объявил о переходе вратаря "Ливерпуля"

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"Лестер" объявил о переходе вратаря "Ливерпуля"

Валлийский вратарь "Ливерпуля" Дэнни Уорд стал игроком "Лестера", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 14 миллионов евро. Кроме того, мерсисайдцы получат 20 процентов от следующей продажи игрока.

25-летний Уорд выступал за "Ливерпуль" с 2012 года и провел за клуб 3 матча. Ранее играл за "Рексхэм", "Морекамб", "Абердин" и "Хаддерсфилд". За сборную Уэльса сыграл 4 матча. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 2,5 миллиона евро.

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