"Лестер" объявил о переносе ближайшего матча из-за гибели владельца клуба

"Лестер" в своём официальном твиттере объявил о переносе ближайшего матча из-за гибели владельца клуба Вичая Сривадханапрабхи.

"Лисы" сообщили, что их поединок против "Саутгемптона" в рамках Кубка Лиги состоится не 30 октября, а в другой день, который пока не определён.

Напомним, что Сривадханапрабха погиб в субботу вечером в результате крушения личного вертолёта. Он владел "Лестером" с 2010 года и привёл команду к победе в АПЛ в сезоне 2015/16.

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