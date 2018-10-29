"Лестер" объявил о переносе ближайшего матча из-за гибели владельца клуба

Теги лестер ситисаутгемптонвичай шриваддханапрабха

"Лестер" объявил о переносе ближайшего матча из-за гибели владельца клуба

"Лестер" в своём официальном твиттере объявил о переносе ближайшего матча из-за гибели владельца клуба Вичая Сривадханапрабхи.

"Лисы" сообщили, что их поединок против "Саутгемптона" в рамках Кубка Лиги состоится не 30 октября, а в другой день, который пока не определён.

Напомним, что Сривадханапрабха погиб в субботу вечером в результате крушения личного вертолёта. Он владел "Лестером" с 2010 года и привёл команду к победе в АПЛ в сезоне 2015/16.

Не пропустите: РПЛ выразила соболезнования в связи с гибелью владельца "Лестера". | http://soccernews.ru

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