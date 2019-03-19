"Лестер" объявил о продлении контракта с капитаном команды Морганом

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды Уэсом Морганом.

35-летний ямаец заключил с "лисами" соглашение до лета 2020 года. Предыдущий договор истекал по окончании текущего сезона.

Морган выступает за "Лестер" с 2012 года, сыграл 293 матча и забил 13 голов. Становился победителем АПЛ в сезоне 2015/2016.

Не пропустите: Дом нового тренера "Лестера" ограбили. | http://soccernews.ru