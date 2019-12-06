"Лестер" объявил о продлении контракта с Роджерсом

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"Лестер" объявил о продлении контракта с Роджерсом

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заключил новый контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт "лис", стороны продлили соглашение до лета 2025 года. Предыдущий договор истекал в 2022 году.

Роджерс возглавил "Лестер" 26 февраля 2019 года.

В текущем сезоне команда по итогам 15 туров занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

3 года было...Давайте продлевать контракт...Совсем отупели...Деньгами разбрасываются...

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