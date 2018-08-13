"Лестер" объявил об уходе Ульоа

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"Лестер" объявил об уходе Ульоа

"Лестер" на своём официальном сайте объявил об уходе нападающего Леонардо Ульоа.

32-летний аргентинец продолжит карьеру в мексиканской "Пачуке". Сумма трансфера и условия личного контракта не разглашаются.

Ульоа выступал за "Лестер" с 2014 года, сыграл 102 матча и забил 20 голов. Сдавался в аренду "Брайтону".

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Комментарии
rasimbh

"Брайтон" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Лестера" Леонардо Ульоа. "Чайки" арендовали 31-летнего аргентинца до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

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