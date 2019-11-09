"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче АПЛ

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"Лестер" обыграл "Арсенал" в матче АПЛ

В рамках 12-го тура АПЛ "Лестер" одержал победу над "Арсеналом".

Благодаря победе "лисы" поднялись на второе место, "канониры" остались шестом.

"Лестер" - "Арсенал" 2:0

Голы: Варди, 68 - 1:0, Мэддисон, 75 - 2:0

"Лестер": Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Мэддисон, Ндиди, Тилеманс, Барнс (Прат, 74), Перес (Грэй, 60), Варди.

"Арсенал": Лено, Бельерин, Холдинг (Пепе, 77), Давид Луиз, Чемберс, Торрейра (Уиллок, 80), Гендузи, Озил, Колашинац, Обамеянг, Ляказетт.

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