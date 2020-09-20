"Лестер" обыграл "Бернли" в первом матче сезона АПЛ
"Лестер" обыграл "Бернли" в матче 1-го тура чемпионата Англии
"Лестер" - "Бернли" - 4:2 (1:1)
Голы: Вуд, 10 - 0:1, Барнс, 20 - 1:1, Питерс, 50 (аг) - 2:1, Джастин, 61 - 3:1, Данн, 73 - 3:2, Прат, 79 - 4:2
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Джастин, Сеюнджю, Ндиди, Прат (Олбрайтон, 83), Менди, Барнс (Морган, 90), Тилеманс, Перес (Мэддисон, 62), Варди.
"Бернли": Поуп, Данн, Тэйлор, Лонг, Бардсли, Вествуд, Брэйди (Питерс, 40), Браунхилл, Макнил, Родригес (Выдра, 70), Вуд.
В следующем туре "Лестер" сыграет с "Манчестер Сити". "Бернли" встретится с "Саутгемптоном".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18