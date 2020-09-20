"Лестер" обыграл "Бернли" в первом матче сезона АПЛ

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"Лестер" обыграл "Бернли" в первом матче сезона АПЛ

"Лестер" обыграл "Бернли" в матче 1-го тура чемпионата Англии

"Лестер" - "Бернли" - 4:2 (1:1)

Голы: Вуд, 10 - 0:1, Барнс, 20 - 1:1, Питерс, 50 (аг) - 2:1, Джастин, 61 - 3:1, Данн, 73 - 3:2, Прат, 79 - 4:2

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Джастин, Сеюнджю, Ндиди, Прат (Олбрайтон, 83), Менди, Барнс (Морган, 90), Тилеманс, Перес (Мэддисон, 62), Варди.

"Бернли": Поуп, Данн, Тэйлор, Лонг, Бардсли, Вествуд, Брэйди (Питерс, 40), Браунхилл, Макнил, Родригес (Выдра, 70), Вуд.

В следующем туре "Лестер" сыграет с "Манчестер Сити". "Бернли" встретится с "Саутгемптоном".

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