"Лестер" обыграл "Хаддерсфилд", "Ньюкасл" - "Сток Сити"

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"Лестер" обыграл "Хаддерсфилд", "Ньюкасл" - "Сток Сити"В рамках 22-го тура английской Премьер-Лиги "Лестер" дома обыграл "Хаддерсфилд", а "Ньюкасл" в гостях - "Сток Сити".

"Лестер" - "Хаддерсфилд" - 3:0

Голы: Махрез, 53 - 1:0, Слимани, 60 - 2:0, Олбрайтон, 90+2 - 3:0.

"Лестер": Шмейхель, Амарте, Морган (Драгович, 28), Магуайр, Фукс, Махрез (Грей, 77), Ндиди, Джеймс (Силва, 86), Олбрайтон, Окадзаки, Слимани.

"Хаддерсфилд": Лоссль, Смит (Депуатр, 82), Занка, Шиндлер, Лоув (Мэлоун, 76), Муй, Уильямс, Ван ла Парра, Инс, Лолли (Кванер, 59), Мунье.

"Сток Сити" - "Ньюкасл" - 0:1

Гол: Перес, 73 - 0:1

"Сток Сити": Батленд, Эдвардс, Зума, Виммер, Питерс (Берахино, 71), Аллен, Кэмерон, Адам, Шакири (Диуф, 57), Крауч, Чупо-Мотинг.

"Ньюкасл": Дарлоу, Йедлин, Ласкеллес, Кларк, Манкильо, Шелви, Диаме, Мерфи (Дамметт, 81), Атсу (Гэйл, 66), Ричи, Перес (Хэйден, 90+2).

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