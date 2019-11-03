"Лестер" обыграл "Кристал Пэлас" и вернулся в топ-3 в АПЛ

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Лестер" в гостях обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. Победу "лисам" принесли голы Чаглара Сеюнджю и Джейми Варди во втором тайме.

Благодаря победе "Лестер" вернулся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опередив "Челси". "Кристал Пэлас" остался на 9-й позиции.

"Кристал Пэлас" – "Лестер" - 0:2 (0:0)

Голы: Сеюнджю, 57 - 0:1, Варди, 89 - 0:2

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Ндиди, Барнс, Мэддисон, Тилеманс, Перес (Грэй, 74), Варди.

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