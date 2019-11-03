"Лестер" обыграл "Кристал Пэлас" и вернулся в топ-3 в АПЛ
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Лестер" в гостях обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. Победу "лисам" принесли голы Чаглара Сеюнджю и Джейми Варди во втором тайме.
Благодаря победе "Лестер" вернулся на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опередив "Челси". "Кристал Пэлас" остался на 9-й позиции.
"Кристал Пэлас" – "Лестер" - 0:2 (0:0)
Голы: Сеюнджю, 57 - 0:1, Варди, 89 - 0:2
"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Ндиди, Барнс, Мэддисон, Тилеманс, Перес (Грэй, 74), Варди.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5