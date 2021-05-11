"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

1 Теги манчестер юнайтедлестер сити

"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Лестеру" со счетом 1:2.

Победу "лисам" принесли голы Люка Томаса и Чаглара Сеюнджю. В составе манкунианцев отличился Мэйсон Гринвуд.

Таким образом, чемпионом Англии стал "Манчестер Сити", который стал недосягаемым для "Манчестер Юнайтед". "Лестер" поднялся на третье место.

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер" - 1:2 (1:1)
Голы: Томас, 10 - 0:1, Гринвуд, 15 - 1:1, Сеюнджю, 66 - 1:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Туанзебе, Байи, Уильямс, Теллес, Мата, Матич, ван де Бек, Эланга (Рэшфорд, 66), Гринвуд (Кавани, 66), Диалло.

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Фофана, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес (Мэддисон, 65), Варди, Ихеаначо.

Не пропустите: "Фулхэм" вылетел из АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Круто!Красные, не подкачайте!

Ответить

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов