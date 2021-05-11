"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Лестеру" со счетом 1:2.

Победу "лисам" принесли голы Люка Томаса и Чаглара Сеюнджю. В составе манкунианцев отличился Мэйсон Гринвуд.

Таким образом, чемпионом Англии стал "Манчестер Сити", который стал недосягаемым для "Манчестер Юнайтед". "Лестер" поднялся на третье место.

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер" - 1:2 (1:1)

Голы: Томас, 10 - 0:1, Гринвуд, 15 - 1:1, Сеюнджю, 66 - 1:2

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Туанзебе, Байи, Уильямс, Теллес, Мата, Матич, ван де Бек, Эланга (Рэшфорд, 66), Гринвуд (Кавани, 66), Диалло.

"Лестер": Шмейхель, Кастань, Фофана, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес (Мэддисон, 65), Варди, Ихеаначо.

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