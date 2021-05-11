"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Лестера"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Лестеру" со счетом 1:2.
Победу "лисам" принесли голы Люка Томаса и Чаглара Сеюнджю. В составе манкунианцев отличился Мэйсон Гринвуд.
Таким образом, чемпионом Англии стал "Манчестер Сити", который стал недосягаемым для "Манчестер Юнайтед". "Лестер" поднялся на третье место.
"Манчестер Юнайтед" – "Лестер" - 1:2 (1:1)
Голы: Томас, 10 - 0:1, Гринвуд, 15 - 1:1, Сеюнджю, 66 - 1:2
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Туанзебе, Байи, Уильямс, Теллес, Мата, Матич, ван де Бек, Эланга (Рэшфорд, 66), Гринвуд (Кавани, 66), Диалло.
"Лестер": Шмейхель, Кастань, Фофана, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Олбрайтон, Перес (Мэддисон, 65), Варди, Ихеаначо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18