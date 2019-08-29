"Лестер" обыграл "Ньюкасл", "Суонси" разгромил "Кембридж Юнайтед" и другие итоги 1/32 финала Кубка английской лиги
"Лестер" в серии пенальти был сильнее "Ньюкасла" в матче 1/32 финала Кубка английской лиги. В параллельных встречах турнира "Суонси" разгромил "Кембридж Юнайтед", "Линколн Сити" не смог обыграть "Эвертон", "Бернли" потерпел поражение от "Сандерленда".
"Ротерхэм Юнайтед" - "Шеффилд Уэнсдей" - 0:1 (0:0)
Гол: Нухиу, 90+6
"Суонси" - "Кембридж Юнайтед" - 6:0 (5:0)
Голы: Петерсон, 1 - 1:0, Байерс, 20 - 2:0, Сарридж, 24 - 3:0, Гэррик, 31 - 4:0, Сарридж, 45+1 - 5:0, Раутледж, 76 - 6:0.
"Куинз Парк Рейнджерс" - "Портсмут" - 0:2 (0:0)
Голы: Маркис, 77 (с пенальти) - 0:1, Харнесс, 81 - 0:2.
"Линколн Сити" - "Эвертон" - 2:4 (1:1)
Голы: Андерсон, 1 - 1:0, Динь, 36 - 1:1, Сигурдссон, 59 (с пенальти) - 1:2, Андраде, 70 - 2:2, Ивоби, 81 - 2:3, Ришарлисон, 88 - 2:4.
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Сидибе, М.Кин, Холгейт, Шнейдерлен, Делф (Дженк, 74), Сигурдссон, Ивоби (Уолкотт, 82), М.Кин (Калверт-Льюин, 74), Ришарлисон.
"Борнмут" - "Форест Грин Роверс" - 0:0. Пенальти - 3:0
"Борнмут": Траверс, Рико, Симпсон, Мефам, Стэйси, Сермен, Килкенни (Биллинг, 84), Айб, Х.Уилсон (Кинг, 60), К.Уилсон (Фрэйзер, 61), Соланке.
"Ньюкасл" - "Лестер" - 1:1 (0:1). Пенальти - 2:4
Голы: Мэддисон, 34 - 0:1, Муто, 53 - 1:1.
"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Фернандес, Виллемс (Дамметт, 78), Шер, Крафт (Манкильо, 50), Ритчи (Атсу, 45+3), Шелви, Хэйден, Лонгстафф, Муто.
"Лестер": Шмайхель, Фукс, Рикарду Перейра, Морган (Эванс, 57), Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Барнс, Чудхури (Прат, 45), Мэддисон, Варди, Перес.
"Бернли" - "Сандерленд" - 1:3 (1:1)
Голы: Родригес, 11 - 1:0, Григг, 35 - 1:1, Флэнаган, 47 - 1:2, Добсон, 50 - 1:3.
"Бернли": Харт, Бардсли (Лоутон, 78), Лонг, Гибсон, Тэйлор, Хендрик, Дринкуотер, Леннон (Вуд, 69), Родригес, Выдра, Макнейл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0