"Лестер" обыграл "Ньюкасл", "Суонси" разгромил "Кембридж Юнайтед" и другие итоги 1/32 финала Кубка английской лиги

"Лестер" в серии пенальти был сильнее "Ньюкасла" в матче 1/32 финала Кубка английской лиги. В параллельных встречах турнира "Суонси" разгромил "Кембридж Юнайтед", "Линколн Сити" не смог обыграть "Эвертон", "Бернли" потерпел поражение от "Сандерленда".

"Ротерхэм Юнайтед" - "Шеффилд Уэнсдей" - 0:1 (0:0)

Гол: Нухиу, 90+6

"Суонси" - "Кембридж Юнайтед" - 6:0 (5:0)

Голы: Петерсон, 1 - 1:0, Байерс, 20 - 2:0, Сарридж, 24 - 3:0, Гэррик, 31 - 4:0, Сарридж, 45+1 - 5:0, Раутледж, 76 - 6:0.

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Портсмут" - 0:2 (0:0)

Голы: Маркис, 77 (с пенальти) - 0:1, Харнесс, 81 - 0:2.

"Линколн Сити" - "Эвертон" - 2:4 (1:1)

Голы: Андерсон, 1 - 1:0, Динь, 36 - 1:1, Сигурдссон, 59 (с пенальти) - 1:2, Андраде, 70 - 2:2, Ивоби, 81 - 2:3, Ришарлисон, 88 - 2:4.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Сидибе, М.Кин, Холгейт, Шнейдерлен, Делф (Дженк, 74), Сигурдссон, Ивоби (Уолкотт, 82), М.Кин (Калверт-Льюин, 74), Ришарлисон.

"Борнмут" - "Форест Грин Роверс" - 0:0. Пенальти - 3:0

"Борнмут": Траверс, Рико, Симпсон, Мефам, Стэйси, Сермен, Килкенни (Биллинг, 84), Айб, Х.Уилсон (Кинг, 60), К.Уилсон (Фрэйзер, 61), Соланке.

"Ньюкасл" - "Лестер" - 1:1 (0:1). Пенальти - 2:4

Голы: Мэддисон, 34 - 0:1, Муто, 53 - 1:1.

"Ньюкасл": Дарлоу, Кларк, Фернандес, Виллемс (Дамметт, 78), Шер, Крафт (Манкильо, 50), Ритчи (Атсу, 45+3), Шелви, Хэйден, Лонгстафф, Муто.

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Рикарду Перейра, Морган (Эванс, 57), Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Барнс, Чудхури (Прат, 45), Мэддисон, Варди, Перес.

"Бернли" - "Сандерленд" - 1:3 (1:1)

Голы: Родригес, 11 - 1:0, Григг, 35 - 1:1, Флэнаган, 47 - 1:2, Добсон, 50 - 1:3.

"Бернли": Харт, Бардсли (Лоутон, 78), Лонг, Гибсон, Тэйлор, Хендрик, Дринкуотер, Леннон (Вуд, 69), Родригес, Выдра, Макнейл.

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