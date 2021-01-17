"Лестер" обыграл "Саутгемптон" и вышел на 2-е место в АПЛ
В матче 19-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:0. Победу "лисам" принесли голы Джеймса Мэддисона и Харви Барнса.
Благодаря победе "Лестер", набрав 35 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Саутгемптон" с 29 очками остался на восьмой позиции.
"Лестер" – "Саутгемптон" - 2:0 (1:0)
Голы: Мэддисон, 37 - 1:0, Барнс, 90+3 - 2:0
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Эванс, Фофана (Сеюнджю, 53), Кастань, Тилеманс, Олбрайтон, Мэддисон (Перес, 77), Ндиди, Барнс, Варди.
"Саутгемптон": Маккарти, Беднарек, Стивенс, Уокер-Питерс, Бертран, Диалло, Смоллбоун (Нлундулу, 61), Уорд-Проуз, Армстронг, Уолкотт, Адамс (Лонг, 72).
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