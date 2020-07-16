"Лестер" обыграл "Шеффилд" и остался в зоне Лиги Чемпионов
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Лестер" добился победы над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0. Победу "лисам" принесли голы Айосе Переса и Демарая Грея.
Благодаря победе "Лестер" сохранил место в зоне Лиги Чемпионов и занимает четвертую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шеффилд" остался на восьмом месте.
В другом матче "Эвертон" под руководством Карло Анчелотти сыграл вничью с "Астон Виллой", которая находится в зоне вылета.
"Лестер" – "Шеффилд Юнайтед" - 2:0 (1:0)
Гол: Перес, 29 - 1:0, Грей, 79 - 2:0
"Лестер": Шмейхель, Джастин, Беннетт, Эванс, Томас, Барнс, Ндиди, Перес, Тилеманс, Морган, Варди.
"Эвертон" – "Астон Вилла" - 1:1 (0:0)
Голы: Конса, 73 - 0:1, Уолкотт, 88 - 1:1
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Холгейт (Брэнтуэйт, 16), Коулмэн, Кин, Ивоби (Уолкотт, 62), Дэвис, Андре Гомеш, Бернард (Гордон, 62), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
Не пропустите: Стало известно, когда "Ливерпулю" вручат чемпионский кубок АПЛ. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Акинфеев вышел на второе место по числу матчей в чемпионатах России
-
"Локомотив" опубликовал фотографию из раздевалки после победы над ЦСКА
-
"Локомотив" гарантировал себе медали чемпионата России и попадание в квалификацию Лиги Чемпионов
-
Карима Бензема может вернуться в "Лион"
-
"Локомотив" победил ЦСКА в матче чемпионата России
-
1
Сетьен высказался о возможном не выигрыше "Барселоной" чемпионата Испании
-
"Лестер" обыграл "Шеффилд" и остался в зоне Лиги Чемпионов
-
Хавбек "Милана" готов перейти в "Локомотив"
-
Лукас Васкес потроллил Рамоса, который похвастался мускулатурой
-
"Бавария" нацелилась на звездного игрока из АПЛ
-
Киевское "Динамо" выиграло ключевой матч в борьбе за Лигу Чемпионов
-
Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром "Ромы" среди легионеров
-
Бывший форвард "Зенита" Халк получил предложения от двух клубов
-
1
"Ювентус" может уволить главного тренера в ближайшее время
-
"Динамо" прервало 8-матчевую беспроигрышную серию "Уфы"
-
"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ
-
16-летний вратарь, перенесший удар молнии, выписан из больницы
-
"Манчестер Юнайтед" может перехватить у "Ливерпуля" Тьяго Алькантару
-
Марио Манджукич определился с новым клубом
-
Задержаны лица, сломавшие фигуру Дзюбы в Подмосковье
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18