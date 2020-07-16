"Лестер" обыграл "Шеффилд" и остался в зоне Лиги Чемпионов

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Лестер" добился победы над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:0. Победу "лисам" принесли голы Айосе Переса и Демарая Грея.

Благодаря победе "Лестер" сохранил место в зоне Лиги Чемпионов и занимает четвертую позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шеффилд" остался на восьмом месте.

В другом матче "Эвертон" под руководством Карло Анчелотти сыграл вничью с "Астон Виллой", которая находится в зоне вылета.

"Лестер" – "Шеффилд Юнайтед" - 2:0 (1:0)

Гол: Перес, 29 - 1:0, Грей, 79 - 2:0

"Лестер": Шмейхель, Джастин, Беннетт, Эванс, Томас, Барнс, Ндиди, Перес, Тилеманс, Морган, Варди.

"Эвертон" – "Астон Вилла" - 1:1 (0:0)

Голы: Конса, 73 - 0:1, Уолкотт, 88 - 1:1

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Холгейт (Брэнтуэйт, 16), Коулмэн, Кин, Ивоби (Уолкотт, 62), Дэвис, Андре Гомеш, Бернард (Гордон, 62), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

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