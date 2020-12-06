"Лестер" обыграл "Шеффилд" и вышел на 3-е место в АПЛ
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Лестер" на выезде обыграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1. Победу "лисам" принесли голы Айосе Переса и Джейми Варди. У хозяев голом отметился Оливер Макберни.
Благодаря победе "Лестер" вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 21 очко. "Шеффилд Юнайтед" остался на последнем, 20 месте, имея в активе 1 очко.
"Шеффилд Юнайтед" – "Лестер" - 1:2 (1:1)
Голы: Перес, 24 - 0:1, Макберни, 26 - 1:1, Варди, 90 - 1:2
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Болдок, Брайан, Иган, Лоу (Осборн, 46), Берге, Флек, Берк (Брюстер, 81), Ландстрем (Норвуд, 63), Башем, Макберни.
"Лестер": Шмейхель, Фофана, Эванс, Фукс, Джастин, Олбрайтон, Менди (Ндиди, 69), Мэддисон, Тилеманс, Перес (Ихеаначо, 69), Варди.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18