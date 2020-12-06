"Лестер" обыграл "Шеффилд" и вышел на 3-е место в АПЛ

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"Лестер" обыграл "Шеффилд" и вышел на 3-е место в АПЛ

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Лестер" на выезде обыграл "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1. Победу "лисам" принесли голы Айосе Переса и Джейми Варди. У хозяев голом отметился Оливер Макберни.

Благодаря победе "Лестер" вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 21 очко. "Шеффилд Юнайтед" остался на последнем, 20 месте, имея в активе 1 очко.

"Шеффилд Юнайтед" – "Лестер" - 1:2 (1:1)
Голы: Перес, 24 - 0:1, Макберни, 26 - 1:1, Варди, 90 - 1:2

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Болдок, Брайан, Иган, Лоу (Осборн, 46), Берге, Флек, Берк (Брюстер, 81), Ландстрем (Норвуд, 63), Башем, Макберни.

"Лестер": Шмейхель, Фофана, Эванс, Фукс, Джастин, Олбрайтон, Менди (Ндиди, 69), Мэддисон, Тилеманс, Перес (Ихеаначо, 69), Варди.

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