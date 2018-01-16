"Лестер" оценил Махреза в свыше 100 миллионов евро

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"Лестер" оценил Махреза в свыше 100 миллионов евроАнглийский "Лестер" назвал цену на своего ведущего вингера Рияда Махреза, информирует Marca со ссылкой на британские СМИ.

Так, "лисы" оценили 26-летнего алжирца в 112 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Махрез забил 8 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах за "Лестер".

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