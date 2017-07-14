"Лестер" оценивает Махреза в 55 миллионов евро
"Рома" продолжает переговоры о покупке алжирского полузащитника "Лестера" Рияда Махреза, сообщает Leggo.
По сведениям издания, итальянский клуб предлагает за футболиста 30 миллионов евро, но англичане намерены получить за него не менее 55 миллионов. "Волки" рассматривают хавбека в качестве замены Мохамеду Салаху, который перешел в "Ливерпуль".
Ранее сообщалось, что 26-летний Махрезом также интересуется "Арсенал".
Не пропустите: Махрез заинтересовал "Рому". | http://soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
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|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
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|Саутгемптон
|38
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|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
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|Сток Сити
|38
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|Кристал Пэлас
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|Бернли
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|Уотфорд
|38
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|18
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