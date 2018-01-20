"Лестер" одержал победу над "Уотфордом" и другие результаты 24-го тура АПЛ
Представляем результаты 24-го тура АПЛ.
"Эвертон" – "Вест Бромвич" 1:1
Голы: Родригес, 7 - 0:1, Ньяссе, 70 - 1:1
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Уильямс, Сигурдссон, Шнайдерлин, Влашич (Болази, 46), Маккарти (Руни, 61), Уолкотт, Тосун (Ньяссе, 69).
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс (Маколи, 80), Филлипс, Крыховяк, Бэрри, Брант (Ливермор, 79), Родригес (Макклейн, 79), Рондон.
Предупреждения: Уолкотт (45), Шнайдерлин (58), Доусон (88).
"Лестер" – "Уотфорд" 2:0
Голы: Варди (пен), 39 - 1:0, Махрез, 90 - 2:0
"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Драгович, Чилуэлл, Махрез, Амарти, Джеймс, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Грэй, 65), Варди (Адриен Силва, 89).
"Уотфорд": Карнезис, Ваге (Предль, 61), Зегелар, Янмат (Окака Чука, 81), Кабаселе, Уотсон, Дукуре, Перейра (Грэй, 60), Каррильо, Ришарлисон, Дини.
"Вест Хэм" – "Борнмут" 1:1
Голы: Фрэйзер, 71 - 0:1, Эрнандес, 73 - 1:1
"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Крессуэлл (Байрэм, 90), Масуаку, Коллинз, Лансини (Эрнандес, 64), Куяте (Райс, 90), Обианг, Нобл, Арнаутович, Сабалета.
"Борнмут": Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Айб (Станислас, 62), Кук, Фрэйзер (Кинг, 85), Гослинг, Смит, Уилсон.
Предупреждения: Коллинз (31), Масуаку (49), Гослинг (52), Огбонна (58).
"Сток Сити" – "Хаддерсфилд" 2:0
Голы: Аллен, 53 - 1:0, Диуф, 69 - 2:0
"Сток Сити": Батленд, Зума, Питерс, Бауэр, Шоукросс, Аллен, Флетчер, Адам (Кэмерон, 71), Шакири, Диуф (Крауч, 77), Шупо-Мотинг (Собхи, 90).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Хадерджонай, Мэлоун, Шиндлер, Хогг (Депуатр, 79), Муй, Притчард (Сабири, 60), ван Ла Парра, Инс (Кванер, 56), Мунье.
Предупреждения: Хогг (34), Бауэр (72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|23
|21
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|23
|17