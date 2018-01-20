"Лестер" одержал победу над "Уотфордом" и другие результаты 24-го тура АПЛ

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"Лестер" одержал победу над "Уотфордом" и другие результаты 24-го тура АПЛ

Представляем результаты 24-го тура АПЛ.

"Эвертон" – "Вест Бромвич" 1:1

Голы: Родригес, 7 - 0:1, Ньяссе, 70 - 1:1

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Мартина, Кенни, Уильямс, Сигурдссон, Шнайдерлин, Влашич (Болази, 46), Маккарти (Руни, 61), Уолкотт, Тосун (Ньяссе, 69).

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс (Маколи, 80), Филлипс, Крыховяк, Бэрри, Брант (Ливермор, 79), Родригес (Макклейн, 79), Рондон.

Предупреждения: Уолкотт (45), Шнайдерлин (58), Доусон (88).


"Лестер" – "Уотфорд" 2:0

Голы: Варди (пен), 39 - 1:0, Махрез, 90 - 2:0

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Драгович, Чилуэлл, Махрез, Амарти, Джеймс, Ндиди, Олбрайтон, Окадзаки (Грэй, 65), Варди (Адриен Силва, 89).

"Уотфорд": Карнезис, Ваге (Предль, 61), Зегелар, Янмат (Окака Чука, 81), Кабаселе, Уотсон, Дукуре, Перейра (Грэй, 60), Каррильо, Ришарлисон, Дини.


"Вест Хэм" – "Борнмут" 1:1

Голы: Фрэйзер, 71 - 0:1, Эрнандес, 73 - 1:1

"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Крессуэлл (Байрэм, 90), Масуаку, Коллинз, Лансини (Эрнандес, 64), Куяте (Райс, 90), Обианг, Нобл, Арнаутович, Сабалета.

"Борнмут": Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Айб (Станислас, 62), Кук, Фрэйзер (Кинг, 85), Гослинг, Смит, Уилсон.

Предупреждения: Коллинз (31), Масуаку (49), Гослинг (52), Огбонна (58).


"Сток Сити" – "Хаддерсфилд" 2:0

Голы: Аллен, 53 - 1:0, Диуф, 69 - 2:0

"Сток Сити": Батленд, Зума, Питерс, Бауэр, Шоукросс, Аллен, Флетчер, Адам (Кэмерон, 71), Шакири, Диуф (Крауч, 77), Шупо-Мотинг (Собхи, 90).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Хадерджонай, Мэлоун, Шиндлер, Хогг (Депуатр, 79), Муй, Притчард (Сабири, 60), ван Ла Парра, Инс (Кванер, 56), Мунье.

Предупреждения: Хогг (34), Бауэр (72).

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5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
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