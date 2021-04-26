"Лестер" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"

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В Англии завершились все матчи 33-го тура АПЛ. В заключительной встрече "Лестер" на своем поле принимал "Кристал Пэлас" и смог одержать волевую победу со счетом 2:1. Для "лис", которые продолжают борьбу за серебряные медали, матч начался не очень удачно. Нападающий гостей Заа уже на 12-й минуте смог открыть счет. Первая половина завершилась с преимуществом середняка чемпионата. Но после перерыва игра уже продолжилась под диктовку хозяев - сначала Кастань на 50-й минуте сравнял счет, а на 80-й Ихеаначо вырвал победу для "Лестера".

Результат позволил хозяевам набрать 62 очка и сохранить 3 строчку в турнирной таблице. У лондонского клуба осталось 38 балов и 13 позиция в АПЛ.

"Лестер" - "Кристал Пэлас" 2:1 (0:1)

Голы: Заа, 12 - 0:1, Кастань, 50 - 1:1, Ихеаначо, 80 - 2:1.

"Лестер": Шмейхель, Томас (Олбрайтон, 70), Сеюнджю, Фофана, Кастань, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Перес, 70), Эванс, Ихеаначо, Варди.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Дэнн, ван Анхолт, Ридевалд (Шлупп, 85), Миливоевич (Маккарти, 83), Куяте, Эзе, Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 78).