"Лестер" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
Фото: Твиттер @premierleague
В Англии завершились все матчи 33-го тура АПЛ. В заключительной встрече "Лестер" на своем поле принимал "Кристал Пэлас" и смог одержать волевую победу со счетом 2:1. Для "лис", которые продолжают борьбу за серебряные медали, матч начался не очень удачно. Нападающий гостей Заа уже на 12-й минуте смог открыть счет. Первая половина завершилась с преимуществом середняка чемпионата. Но после перерыва игра уже продолжилась под диктовку хозяев - сначала Кастань на 50-й минуте сравнял счет, а на 80-й Ихеаначо вырвал победу для "Лестера".
Результат позволил хозяевам набрать 62 очка и сохранить 3 строчку в турнирной таблице. У лондонского клуба осталось 38 балов и 13 позиция в АПЛ.
"Лестер" - "Кристал Пэлас" 2:1 (0:1)
Голы: Заа, 12 - 0:1, Кастань, 50 - 1:1, Ихеаначо, 80 - 2:1.
"Лестер": Шмейхель, Томас (Олбрайтон, 70), Сеюнджю, Фофана, Кастань, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон (Перес, 70), Эванс, Ихеаначо, Варди.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Дэнн, ван Анхолт, Ридевалд (Шлупп, 85), Миливоевич (Маккарти, 83), Куяте, Эзе, Заа, Бентеке, Айю (Таунсенд, 78).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18