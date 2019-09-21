"Лестер" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" и вышел на второе место в АПЛ

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"Лестер" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" и вышел на второе место в АПЛ

В рамках шестого тура АПЛ "Лестер" на своём поле переиграл "Тоттенхэм" со счётом 2:1.

"Шпоры" вышли вперёд на 29-й минуте благодаря голу Харри Кейна, однако во втором тайме "лисы" проявили характер и ответили двумя результативными ударами - отличились Рикарду Перейра и Джеймс Мэддисон.

"Лестер" – "Тоттенхэм" - 2:1

Голы: Кейн, 29 - 0:1, Перейра, 69 - 1:1, Мэддисон, 85 - 2:1.

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Сеюнджю, Перейра, Чилуэлл, Мэддисон, Тилеманс (Чоудури, 84), Ндиди, Барнс (Грэй, 82), Перес (Прат, 67), Варди.

"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Сиссоко (Ваньяма, 67), Ндомбеле (Моура, 86), Ламела (Эриксен, 79), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.

Благодаря волевой победе в этом матче "Лестер" вышел на чистое второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Тоттенхэм" остался на четвёртой строчке.

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