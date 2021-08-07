"Лестер" одолел "Манчестер Сити" и завоевал Суперкубок Англии

Фото: твиттер "Лестера"

В игре за Суперкубок Англии "Лестер" минимально обыграл "Манчестер Сити".

Единственный гол с пенальти забил Келечи Ихеаначо. Отметим, что для "Лестера" это вторая победа в Суперкубке в истории.

"Лестер" - "Манчестер Сити" 1:0

Гол: Ихеаначо (пен), 89 - 1:0

"Лестер": Шмейхель, Рикарду Перейра, Сеюнджю, Амарти, Бертран (Томас, 78), Тилеманс (Сумаре, 72), Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 79), Мэддисон (Дьюзбери-Холл, 71), Перес (Олбрайтон, 71), Варди (Дака, 71).

"Манчестер Сити": Стеффен, Аке, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Менди, Эдози (Грилиш, 65), Палмер (Бернарду Силва, 74), Ферран Торрес (Найт, 74), Гюндоган (Родри, 65), Марез, Фернандиньо.

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