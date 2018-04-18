"Лестер" определился с ценой на Магуайра, которым интересуются топ-клубы

"Лестер" готов продать в летнее окно защитника Харри Магуайра, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "лисы" оценили в 58 миллионов евро игрока, которым интересуются "Манчестер Сити", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". При этом "Лестер" надеется, что участие Магуайра в Чемпионат Мира-2018 еще больше поднимет на него цену.

В этом сезоне 25-летний Магуайр провел за "Лестер" 39 матчей и забил 2 гола.

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