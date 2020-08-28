"Лестер" определился с двумя кандидатами на замену Чилуэллу

"Лестер" занимается поиском нового левого защитника, который заменит в составе ушедшего в "Челси" Бена Чилуэлла.

По информации Sky Sports, сейчас в шорт-лист "лис" входят два футболиста - это Николас Тальяфико из "Аякса" и Робин Госенс из "Аталанты".

За обоих игроков их клубы требуют аналогичную сумму - 45 миллионов евро.

"Лестер" не собирался столько тратить на фулбека, поэтому не исключено, что придётся искать другие варианты усиления фланга обороны.

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