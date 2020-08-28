"Лестер" определился с двумя кандидатами на замену Чилуэллу
"Лестер" занимается поиском нового левого защитника, который заменит в составе ушедшего в "Челси" Бена Чилуэлла.
По информации Sky Sports, сейчас в шорт-лист "лис" входят два футболиста - это Николас Тальяфико из "Аякса" и Робин Госенс из "Аталанты".
За обоих игроков их клубы требуют аналогичную сумму - 45 миллионов евро.
"Лестер" не собирался столько тратить на фулбека, поэтому не исключено, что придётся искать другие варианты усиления фланга обороны.
Не пропустите: Чилуэлл высказался о переходе в "Челси". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
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|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|20
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|27
|18