"Лестер" определился с новым главным тренером

Бывший наставник "Саутгемптона" Клод Пюэль в ближайшее время будет назначен главным тренером "Лестера", сообщает Bleacher Report.

По информации источника, стороны уже договорились о сотрудничестве. Вскоре о том, что французский специалист возглавит "лис", будет объявлено официально.

На посту рулевого "Лестера" Пюэль, последним местом которого был "Саутгемптон", сменит уволенного ранее Крэйга Шекспира.

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