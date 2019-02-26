"Лестер" определился с новым главным тренером, который станет преемником уволенного несколько дней назад Клода Пюэля.

Как сообщает The Herald, наставником "лис" в ближайшее время станет Брендан Роджерс. "Селтик" уже дал разрешение на уход североирландского специалиста в английский клуб.

В тренерский штаб Роджерса в "Лестере" войдут его нынешние ассистенты Коло Туре и Крис Дэвис.

А "Селтик", скорее всего, возглавит Нил Леннон. Переговоры с ним находятся в продвинутой стадии.

"Лестер" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка в 27 турах.

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