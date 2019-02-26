"Лестер" определился с новым главным тренером

Теги лестер ситиселтикбрендан роджерс

"Лестер" определился с новым главным тренером

"Лестер" определился с новым главным тренером, который станет преемником уволенного несколько дней назад Клода Пюэля.

Как сообщает The Herald, наставником "лис" в ближайшее время станет Брендан Роджерс. "Селтик" уже дал разрешение на уход североирландского специалиста в английский клуб.

В тренерский штаб Роджерса в "Лестере" войдут его нынешние ассистенты Коло Туре и Крис Дэвис.

А "Селтик", скорее всего, возглавит Нил Леннон. Переговоры с ним находятся в продвинутой стадии.

"Лестер" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка в 27 турах.

Не пропустите: Звёздный тренер отказал "Лестеру". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 40
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
10 Борнмут Борнмут 27 34
11 Эвертон Эвертон 27 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 27 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
14 Бернли Бернли 27 30
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 28
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 27 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 27 11
Полная таблица

топ-5 тегов