"Лестер" определился с размером предложения по Тилемансу

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"Лестер" определился с размером предложения по Тилемансу

"Лестер" всерьез нацелился на полноценный трансфер хавбека "Монако" Юри Тилеманса.

Как сообщает Daily Star, "лисы" готовы выкупить 22-летнего бельгийца за 45 миллионов евро. Ранее интерес к игроку проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

Тилеманс перебрался в "Лестер" на правах аренды минувшей зимой. За это время он успел провести 13 игр, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Напомним, что "Лестер" финишировал в АПЛ на девятом месте.

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